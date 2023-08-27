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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 11:43 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:43
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        Edirne'den kısa kısa
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        EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi Başkan Vekili Müslim Çekiç, geleneksel toplu sünnet şöleninin 6 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

        Çekiç, yaptığı yazılı açıklamada, şölen kapsamında 60 çocuğun sünnet ettirileceğini belirtti.

        Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde gerçekleşecek şölen kapsamında şarkıcı Tarık Mengüç'ün konser vereceğini aktaran Çekiç, "Toplu sünnet şölenimiz ilçemizdeki birliğin, beraberliğin, kaynaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın coşkulu bir simgesi. Keşan'da yaşayan küçük büyük tüm vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olması bizim öncelikli görevimiz. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel gecede bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        - Açık hava sinema günleri

        Keşan'da düzenlenen açık hava sinema günleri sona erdi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 5 gün boyunca süren etkinliğe 5 bin kişi katıldı.

        Sinema günlerine katılan vatandaşlara dondurma ve patlamış mısır ikram edildi.

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