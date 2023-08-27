Edirne'de asayiş
Keşan'da motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
EDİRNE (AA) - Keşan'da motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yapılan denetimlerde 50 motosiklet sürücüsünü kontrol etti.
Denetimlerde kask takmama ve trafik kanununun ilgili maddelerinde 38 bin 454 lira para cezası kesildi.
- Eğlence mekanları denetlendi
Keşan'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 10 eğlence mekanını denetledi.
Yapılan denetimlerde 180 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Keşan'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri F.K'yı Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.