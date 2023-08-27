MHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Oğuzhan Özcan Altınel seçildi

EDİRNE (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez İlçe Başkanlığına Oğuzhan Özcan Altınel seçildi.

Kentteki bir tesiste gerçekleştirilen kongrenin açılışında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tek listeyle gerçekleşen kongrede Oğuzhan Özcan Altınel, merkez ilçe başkanlığına seçildi.

Altınel, kendisine destek verenlere teşekkür ederek Edirne'de MHP'nin başarısı için çalışacaklarını belirtti.

İl Başkanı Zakir Tercan da Altınel'i tebrik ederek, 15 Eylül'e kadar ilçe kongrelerinin tamamlanacağını ifade etti.