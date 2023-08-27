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        Edirneli şekerlemeci, badem ezmesinin lavantalı ve portakallı çeşitlerini üretti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 14:32 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:36
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        Edirneli şekerlemeci, badem ezmesinin lavantalı ve portakallı çeşitlerini üretti
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        EDİRNE (AA) - Edirneli şekerleme ustası Arif Meriç, kentin yöresel lezzetlerinden badem ezmesinin portakal ve lavantalı çeşitlerini üretti.

        Meriç, AA muhabirine, portakal ve lavanta ile badem ezmesine farklı bir lezzet kazandırdığını söyledi.

        Üretim fikrinin, vatandaşların talebiyle ortaya çıktığını belirten Meriç, şunları kaydetti:

        "Almanya'dan gelen gurbetçilerimiz, orada badem ezmesinin farklı çeşitlerinin bulunduğunu belirtti. Geçen yıldan beri 'Neden portakallı ve lavantalı yapmıyorsunuz?' diye soruyorlar. Bizler de Edirne'de bu yıl hasat edilen lavantalar ile badem ezmesini birleştirdik. Muhteşem bir lezzet ortaya çıkardık. Farklı bir tat oluşturmak için ayrıca portakallı badem ezmesi de yaptık."

        Meriç, yeni ürünlerin vatandaşlar tarafından beğenildiğini ifade etti.

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