EDİRNE (AA) - CHP Havsa İlçe Başkanlığına Memduh Doğramacıoğlu seçildi.
Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tek listeyle yapılan seçimde başkanlığa Memduh Doğramacıoğlu seçildi.
Doğramacıoğlu, kendisine destek veren partililere teşekkür etti.
- MHP Havsa İlçe Başkanlığına Erbaş seçildi
MHP Havsa İlçe Başkanlığına mevcut başkan Erman İsmail Erbaş seçildi.
Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa yeniden Erman İsmail Erbaş seçildi.
Erbaş, partisinin başarı için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Kongreye, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da katıldı.