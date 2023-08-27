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        Edirne'de otomobilin çarptığı banka şubesinin duvarında hasar meydana geldi

        Edirne'de otomobilin çarptığı banka şubesinin duvarında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 16:58 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:02
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        Edirne'de otomobilin çarptığı banka şubesinin duvarında hasar meydana geldi
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobilin çarptığı banka şubesinin duvarında hasar oluştu.

        N.R.A. idaresindeki 34 FBK 268 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir banka şubesinin duvarına çarptı.

        Kimsenin yaralanmadığı kazada otomobilde, banka şubesinin duvarında ve bayrak direğinde hasar meydana geldi.

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