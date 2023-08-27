CHP Edirne Milletvekili Yazgan, Keşan halkına su tasarrufu çağrısında bulundu

EDİRNE (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Keşan'a su sağlayan Kadıköy Barajı'nın kritik seviyede olduğunu belirterek tasarruf çağrısı yaptı.

Yazgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Barajı'nın neredeyse kuruma noktasına geldiğini belirtti.

Barajda yüzde 10 civarında su kaldığını öngördüklerini dile getiren Yazgan, şunları kaydetti:

"Belediyemiz ve Devlet Su İşleri aşağı yukarı 3 milyon metreküp su kaldığını öngörüyor. Bu suyun yüzde 50'si 'kullanılamaz' tabir ettiğimiz dip suyu. Kalan su ise maksimum 15 gün civarında Keşan'ımıza yeterli olacaktır. Belediyemiz yapmış olduğu çalışmalarla bunu bertaraf edecek kuyular açacağını söylüyor ancak bizim mutlak suretle tasarruflu olmamız lazım. Bu suyu tasarruflu kullanmazsak geleceğimizi kaybederiz. Lütfen temel hijyen ihtiyaçlarımız ve içme dışında suyumuzu bu dönemde kullanmamaya çalışalım."