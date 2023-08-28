Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Arkeoloji bölümünü kazanan Edirneli "filozof hurdacı"nın kaydını Rektör Tabakoğlu yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:44 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkeoloji bölümünü kazanan Edirneli "filozof hurdacı"nın kaydını Rektör Tabakoğlu yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Arkeoloji Bölümü'nü kazanan "filozof hurdacı" olarak bilinen Şevki Kılıç'ın kaydını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu gerçekleştirdi.

        TÜ'de 2023-2024 akademik yılı öğrenci kayıtları Balkan Kongre Merkezi'nde başladı.

        Emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak ailesini geçindiren Kılıç, 72 yaşında kazandığı tarih bölümünü 3 senede tamamlayıp 2019 yılında mezun olduğu üniversitenin arkeoloji bölümünü kazandı.

        Kayıtların ilk günü gelen Kılıç'ın kaydını Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu gerçekleştirdi. Rektör, saygısını Kılıç'ın elini öperek gösterdi.

        Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, okumanın yaşının olmadığını söyledi.

        Başarısıyla herkese örnek olan Kılıç'ın ilim yolunda yaşamını sürdürdüğünü belirten Tabakoğlu, "80 yaşındaki Şevki amca yaptıklarıyla gençlere, yaşlılara, herkese bir şeyler öğretiyor. 'Burada ilim var, gelin alın' diyor. 'Emekli oldunuz, işiniz bitti' demeyin diyor. 'Bu sıralar sizin için de var' diyor. Ben kendisini kutluyorum. İnşallah herkese güzel bir örnek olur." dedi.

        Kılıç ise hayalini kurduğu bölüme kayıt yaptırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Gençlere kitap okumalarını tavsiye eden Kılıç, "Üniversiteyi kazandığım için mutluyum. Gençler ilmi uzakta aramasınlar. Onlardan yalnız bir şey rica ediyorum. Kitapları çöpe atmasınlar, çalışsınlar. Defalarca sınava girmekten korkmasınlar. Herkese başarı diliyorum." diye konuştu.

        - Çevresi "filozof hurdacı" diyor

        Zorluklar nedeniyle üniversite hayalini ancak 2016 yılında 72 yaşındayken kazandığı tarih bölümündeki öğrenimiyle gerçekleştiren Kılıç bu yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre arkeoloji bölümünü kazandı.

        Boş vakitlerini Millet Kıraathanesi'nde kitap okuyarak, araştırma yaparak geçirdiği için çevredekilerce "filozof hurdacı" olarak anılan Kılıç sınavda tarih sorularının tamamını doğru cevaplayıp aldığı 249 puanla arkeoloji bölümüne kaydolmaya hak kazandı.

        Emekli maaşının yanı sıra 45 yaşından bu yana hurdacılık yapan Kılıç, arkeoloji alanında da yüksek lisans yapmayı hedefliyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Devlerin Antonio savaşı!
        Devlerin Antonio savaşı!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Havada panik
        Havada panik
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"

        Benzer Haberler

        CHP Edirne Milletvekili Yazgan, Keşan halkına su tasarrufu çağrısında bulun...
        CHP Edirne Milletvekili Yazgan, Keşan halkına su tasarrufu çağrısında bulun...
        Edirne'de otomobilin çarptığı banka şubesinin duvarında hasar meydana geldi...
        Edirne'de otomobilin çarptığı banka şubesinin duvarında hasar meydana geldi...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirneli şekerlemeci, badem ezmesinin lavantalı ve portakallı çeşitlerini ü...
        Edirneli şekerlemeci, badem ezmesinin lavantalı ve portakallı çeşitlerini ü...
        Kur'an'a yapılan saldırılar, Edirne´de protesto edildi
        Kur'an'a yapılan saldırılar, Edirne´de protesto edildi
        Edirne'de balıkçılar av sezonu öncesi tezgahlarını hazırlıyor
        Edirne'de balıkçılar av sezonu öncesi tezgahlarını hazırlıyor