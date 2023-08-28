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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:55 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:55
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        EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavları tamamlandı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 80 kontenjanı bulunan fakültenin özel yetenek sınavlarına 257 aday başvurdu.

        Karaağaç Yerleşkesinde iki gün süren sınavlara grafik tasarımı, resim ve heykel bölümlerinde öğrenci olmak isteyen adaylar katıldı.

        Grafik tasarımı bölümüne 35, resim bölümüne 30 ve heykel bölümüne 15 öğrencinin alınacağı sınavların sonuçları fakültenin web sitesinden duyurulacak.

        - Keşan'da windsurf eğitimi tamamlandı

        Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü'nün windsurf eğitimi tamamlandı.

        Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, eğitimi tamamlayan kursiyerlerin sertifika törenine katıldı.

        Eğitimlere katılan kursiyerlerin spor yaparken Saros Körfezi'nin güzelliklerini de doyasıya yaşadığını belirten Helvacıoğlu, "Sahillerimize gelen gençlerimiz bu yıl da belediyemiz imkanlarıyla vakitlerini en iyi şekilde geçirecek." diye konuştu.

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