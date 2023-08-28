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        Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:14 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:14
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        Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.G'nin Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

        Aramada 26 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 280 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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