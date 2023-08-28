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        Edirne'de asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:56 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:56
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        Edirne'de asayiş
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Y.T'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        - İş yerinden hırsızlık

        Edirne'de iş yerinden boya malzemeleri çalınan kişi polise başvurdu.

        Barutluk Mahallesi'nde yaşayan E.K, iş yerinin bahçe tellerinin kesildiğini ve boya malzemelerinin çalındığını fark etti.

        E.K, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Evden hırsızlık

        Uzunköprü'de evinin bahçesinden alüminyum kapısı çalınan kişi polise başvurdu.

        Rızaefendi Mahallesi'nde yaşayan S.G, bahçesini kontrol ettiğinde alüminyum kapının çalındığını fark etti.

        S.G, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

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