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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:27 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:41
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        Edirne'den kısa kısa
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        EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin personel şirketinde çalışan işçileri kapsayan sözleşmeye göre maaşlara 6 ay için yüzde 50 zam yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, işçilerin alın terinin karşılığını vermek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

        Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Helvacıoğlu, "Hem belediyemiz hem de şirket personelimizin hakkını, hukukunu karşılayan toplu iş sözleşmemizin imzalarını hep birlikte atıyoruz. Trakya'nın en iyi sözleşmesini imzalıyoruz. 6 aylık yüzde 50 zam yaptık. Toplu iş sözleşmemizin sizlere, ailelerinize, belediyemize ve tüm Keşan'a hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        DİSK Genel İş Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı ise mayıs ayından beri süren görüşmelerin güzel bir şekilde sonuçlandığını belirterek Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

        - İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplandı

        Edirne'de, "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Sene Başı Toplantısı" gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında Edirne Öğretmenevi tesisindeki toplantıda, yeni dönemde yapılacak çalışmalar görüşüldü.

        Okullarda yapılacak iş ve işlemlerin konuşulduğu toplantıda, gündem maddeleri değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Arpacı, yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

        Arpacı, yaz döneminde okullarda yapılan çalışmaların ardından öğrenci ve öğretmenleri karşılamaya hazır olduğunu belirtti.

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