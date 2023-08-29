Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de gümrük kaçağı 25 kutu ilaç ve 2 şişe içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler O.A. ve N.A'nın bulunduğu motosikleti durdurdu.
Motosiklette yapılan aramada gümrük kaçağı 25 kutu ilaç ve 2 şişe içki ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
- Motosiklet hırsızlığı
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde yaşayan A.D, evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
A.D, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Keşan'da ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir işyerinde arama yaptı.
Aramada şüpheli B.Ş'ye ait olduğu belirlenen ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.