Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 21–28 Ağustos tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi.
İlçe genelinde yapılan çalışmalarda aranması olan 16 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğer 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.