Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:04 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 21–28 Ağustos tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi.

        İlçe genelinde yapılan çalışmalarda aranması olan 16 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Diğer 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Önce şikayet sonra cinayet!
        Önce şikayet sonra cinayet!
        ABD'den Prigojin açıklaması: Daha çok emin oluyoruz
        ABD'den Prigojin açıklaması: Daha çok emin oluyoruz
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Havada panik
        Havada panik
        Süper Lig'e döndü!
        Süper Lig'e döndü!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler sürüyor
        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler sürüyor
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak
        Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Tunca Nehri yatağında temizlik çalışması başlatıldı
        Tunca Nehri yatağında temizlik çalışması başlatıldı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası