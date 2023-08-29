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        Trakya'da temmuz ayında 301,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:49 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:49
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        Trakya'da temmuz ayında 301,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı
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        EDİRNE (AA) - Trakya'da temmuz ayında 301,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini yayımladı.

        Buna göre Türkiye'de temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 10,5 artarak 32 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Trakya illerinde temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

        Edirne'de temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı göre yüzde 112,2 artarak 9,6 milyon dolar, Tekirdağ'da yüzde 12,1 artarak 259,9 milyon dolar, Kırklareli'nde ise yüzde 62,5 artarak 32 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Edirne'de ekim ayında ithalat ise yüzde 30,5 azalarak 6,7 milyon dolar, Tekirdağ'da yüzde 7,5 azalarak 240,8, milyon dolar, Kırklareli'nde de yüzde 48,6 azalarak 10,8 milyon dolar oldu.

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