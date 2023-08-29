Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de iş yerinde kumar oynayan 10 kişiye para cezası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:09 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de iş yerinde kumar oynayan 10 kişiye para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - Edirne'de bir iş yerinde kumar oynayan 10 kişiye 40 bin 550 lira ceza verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Anafartalar Caddesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

        Harekete geçen ekipler, iş yerinde çok sayıda iskambil kağıdı, okey taşı, 18 bin 825 lira ile tabanca ele geçirdi.

        Kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye 40 bin 550 idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi U.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi

        Benzer Haberler

        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya'da temmuz ayında 301,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Trakya'da temmuz ayında 301,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 40 bin 550 lira ceza
        Kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 40 bin 550 lira ceza
        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı
        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı
        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler sürüyor
        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler sürüyor