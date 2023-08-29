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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:11 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:11
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        Edirne'den kısa kısa
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de "İl Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Sene Başı Toplantısı" gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında Tunca Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yeni dönemde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Arpacı, hayat boyu öğrenme çalışmalarının paydaş kurum ve kuruluşların katkısıyla genişlediğini belirtti.

        Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Arpacı, katkı veren paydaşlara teşekkür etti.

        - Edirne'de "Fener Alayı" düzenlenecek

        Edirne Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında "Fener Alayı" düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şükrüpaşa İlkokulu önünden 20.30'da başlayacak etkinlik Atatürk Anıtı'nda sona erecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, vatandaşları etkinliğe davet etti.

        Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlanacağını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

        "Büyük Taarruz ile tarihi bir mücadele veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bize şanlı bir tarih ve bağımsız bir ülke bırakmışlardır. İşte biz bu mücadele ruhundan asla vazgeçmeyeceğiz. Atamızın açtığı bu aydınlık yolda durmaksızın yürüyor, geleneksel zafer yürüyüşümüze ve fener alayımıza tüm halkımızı bekliyoruz. Haydi Edirne'm bayrağını al gel, şanlı zaferimizi birlikte kutlayalım."

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