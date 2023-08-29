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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 12:34 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:37
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        Edirne'den kısa kısa
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        EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu Prof. Dr. Zeynep Akata, Alfried Krupp Ödülü'ne layık görüldü.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, Akata'nın kariyerini sürdürdüğü Almanya'nın en prestijli bilimsel ödüllerinden birini kazandığı belirtildi.

        Trakya Üniversitesi mezunu Akata'nın 2019'dan bu yana Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi Matematik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Açıklanabilir Makine Öğrenimi Kürsüsünde görev yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Almanya'da görev yapan 36 bilim insanın aday gösterildiği ve ülkenin prestijli bilim ödüllerinden biri olarak kabul edilen Alfried Krupp Ödülü'nü almaya hak kazanan Prof. Akat, 1986 yılından bu yana kadrolu profesörlüğe ilk defa bir Alman üniversitesinde atanan 37 yaşının altındaki bilim insanlarına verilen 1 milyon avro tutarındaki ödülün de sahibi oldu.

        Akata, Almanya'daki en genç kadın profesör unvanını taşıdığı Açıklanabilir Makine Öğrenimi alanında dünyanın önde gelen bilim insanlarından biri olarak kabul ediliyor."

        - Emniyet Müdürü Karaburun'a ziyaret

        Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u ziyaret etti.

        Öztürk, ziyarette müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Karaburun'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

        Karaburun da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        - Belediye Başkanı Balkan altyapı çalışmalarını inceledi

        Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların sürdüğü Cumhuriyet Mahallesi'ni ziyaret eden Balkan vatandaşların taleplerini de dinledi.

        Balkan, burada yaptığı konuşmada, 4,5 yıldır her gün karınca misali durmadan çalıştıklarını belirtti.

        İlçeye değer katmaya devam ettiklerini aktaran Balkan, "Genişletme çalışması nedeni ile bozulan yan yolun boydan boya yenilenmesi ve yeni yaptığımız merdivenlerin engelli rampasının korkulukları tamamlanıyor. Hemşerilerimizin bizlere verdiği sorumluluğu 4,5 yıldır durmadan her gün yerine getirdik, getirmeye de son günümüze kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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