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        Edirne Valisi Sezer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:10 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:10
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        Edirne Valisi Sezer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık inancını ve hür yaşama kararlılığını 30 Ağustos 1922'de tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini belirtti.

        30 Ağustos Zaferinin, Türk milletinin şanlı ordusu ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Milletimiz bu destanla milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere büyük bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da ilham olmuş, yol göstermiştir.

        Tarih boyunca gücünü, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin sahip olduğu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu birlik ve beraberlik ruhu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır. Bu vesileyle, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bugüne kadar mukaddes değerler uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum."

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