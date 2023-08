Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'deki tören, Atatürk Anıtı'nda Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın çelenk sunmasıyla başladı.

Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardandan Vali Sezer makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Bulvarı'nda devam eden kutlama töreninde Sezer, Acar ve Gürkan vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tankçı Yüzbaşı Ali Kemal Ateş yaptığı konuşmada, Türk milletinin 30 Ağustos'ta eşine tarihte az rastlanan bir zafer kazandığını söyledi.

Türk milletinin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos'u zaferle taçlandırdığını belirten Ateş, "Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin günümüze yansıyan çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur. Bu zaferle Türk ulusu son neferine kadar yok edilmedikçe Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil milletiyle topyekun savaştığı ispatlanmıştır. Bugün dünyanın sayılı güçlerinden olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman her yerde ve her şartta verilecek görevi ifaya hazırdır." diye konuştu.

Tören halk oyunları gösterisi, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Belediye Başkan Vekili Hasan Baykal Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören Kırklareli Valiliğinde devam etti.

Ekici, Arıkan ile Baykal burada tebrikleri kabul etti.

Ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende Ekici, Arıkan ile Baykal vatandaşların bayramını kutladı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajı okundu.

Üsteğmen Recai Çalışkan'ın yaptığı konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da törenler Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı.

Kutlamalar kapsamında Tekirdağ Valisi Recep Soytürk makamında tebrikleri kabul etti.

Sahil dolgu alanında devam eden törene Vali Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Cem Avşar, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Hakan Mehmet Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Soytürk, Uğurlu ve Albayrak vatandaşların bayramını kutladı.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu tören askeri birlik ve araçların geçişi ile tamamlandı.