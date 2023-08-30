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        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:31 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:42
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        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
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        EDİRNE (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Edirne'nin ilçelerinde tören düzenlendi.

        Keşan ilçesindeki tören öncesi Kaymakam Cemalettin Yılmaz makamında tebrikleri kabul etti.

        Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Garnizon Komutan Yardımcısı Piyade Albay Hüseyin Erdal Altuner, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende vatandaşların bayramını kutladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törende halk oyunları gösterisinin ardından askeri birlikler geçiş yaptı.

        - İpsala

        İpsala ilçesinde de tören öncesi Kaymakam Ömer Sevgili makamında tebrikleri kabul etti.

        Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Piyade Üsteğmen Bilgehan Çakır, yaptığı konuşmada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin 30 Ağustos'ta bağımsızlık meşalesini yakarak "Ya İstiklal, Ya Ölüm" parolasıyla aydınlığa giden yolu araladığını söyledi.

        Tören halk oyunları gösterisi ve askeri birliklerin geçişinin ardından sona erdi.

        Törene, 1. Hudut Tabur Komutanı Yarbay Ahmet Ferit Gürbüz, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Havsa

        Havsa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Fatih Caddesi'nde düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Belediye Başkanı Aydın Balkan, Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Mert Kip vatandaşların bayramını kutladı.

        Törenin ardından protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.

        Bu arada Enez, Süloğlu, Lalapaşa ve Meriç ilçelerinde de tören düzenlendi.

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