EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, okullarda incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Sevgili, Şehit Polis İbrahim Sever İlkokulu ve İpsala İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek okulların fiziki şartları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin'den bilgi aldı.

Deprem raporu sonucu yıkım kararı verilen Şehit Polis İbrahim Sever İlkokulu öğrencilerinin yeni bina yapılana kadar İpsala İmam Hatip Lisesinde eğitim göreceği belirtildi.

- 22. İpsala Çeltik Festivali başladı

İpsala Belediyesi tarafından düzenlenen 22. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ünsal, burada yaptığı konuşmada, festivalin yerli ve yabancı misafirleri ağırladığını söyledi.

Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Moldova ve Türkiye'den halk oyunları ekiplerinin gösteriler sunacağını belirten Ünsal, konuklara iyi eğlenceler diledi.

Konuşmaların ardından festival kapsamında sünnet edilen çocuklar için takı töreni düzenlendi, vatandaşlara pilav ikram edildi.

Halk oyunları ekipleri kortej geçişinin ardından gösteri sundu, Ümit Besen ve Pamela konser verdi.

Festival 3 Eylül'de sona erecek.

- Tekin, adli yıl açılışını kutladı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, adli yıl açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, adalet hizmetinin hızlı ve tarafsız şekilde tesis edilmesi için fedakarca çalışan yargı mensuplarının, toplumun huzur ve refahı için önemli bir görev ifa ettiğini belirtti.

Başta hakim, savcı ve avukatlar olmak üzere tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar dileyen Tekin, "Görevi başında şehit olan yargı mensuplarımızı rahmetle yad ediyor, yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı mensuplarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.