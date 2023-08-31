Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.A'yı Dilaverbey Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 5.81 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Keşan'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K'yı İspat Cami Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
- Depodan buğday çalındı
Uzunköprü'de deposundan buğday çalınan kişi polise başvurdu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan H.T, deposunu kontrol ettiğinde 5 ton buğdayın çalındığını fark etti.
H.T, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.