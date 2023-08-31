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        Edirne'de asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:13 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:13
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        Edirne'de asayiş
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.A'yı Dilaverbey Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 5.81 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Keşan'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K'yı İspat Cami Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        - Depodan buğday çalındı

        Uzunköprü'de deposundan buğday çalınan kişi polise başvurdu.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan H.T, deposunu kontrol ettiğinde 5 ton buğdayın çalındığını fark etti.

        H.T, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

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