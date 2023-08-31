Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Keşan'da yeni su kuyusu açma çalışmalarına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 11:02 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keşan'da yeni su kuyusu açma çalışmalarına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede yaşanan su sorununu çözmek için 8 yeni kuyu açma çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

        Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, susuzluğun önüne geçmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Kumdere köyünde yeni kuyu açma çalışmalarına başlandığını aktaran Helvacıoğlu, kasım ayı sonuna kadar toplamda 15 kuyuya ulaşılacağını ifade etti.

        Çalışmaların hızlı şekilde tamamlanacağını dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Kumdere'de 8 kuyu ile birlikte enerji nakil ve 9 kilometrelik su iletim hatlarıyla büyük bir çalışmaya başlıyoruz. Karşı karşıya olduğumuz kuraklık tehlikesine karşı canla başla çalışıyoruz. Kasım sonunda projemiz tamamlanana kadar suyu tasarruflu kullanmak için vatandaşlarımızın duyarlı olmaya devam etmenlerini rica ediyoruz. Keşan'ın suyunun bitmemesini istiyorsak projemiz bitene kadar yardımcı olalım."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Johannesburg'da büyük yangın
        Johannesburg'da büyük yangın
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü

        Benzer Haberler

        Kuraklıktan etkilenen bölgelerde kanola ve aspir yetiştirilmesi önerisi
        Kuraklıktan etkilenen bölgelerde kanola ve aspir yetiştirilmesi önerisi
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne ve Tekirdağ'da '30 Ağustos' coşkusu
        Edirne ve Tekirdağ'da '30 Ağustos' coşkusu
        Amatör balıkçılardan, 100 tekneyle '30 Ağustos Zafer Bayramı' turu
        Amatör balıkçılardan, 100 tekneyle '30 Ağustos Zafer Bayramı' turu