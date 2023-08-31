Keşan'da yeni su kuyusu açma çalışmalarına başlandı

EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede yaşanan su sorununu çözmek için 8 yeni kuyu açma çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, susuzluğun önüne geçmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kumdere köyünde yeni kuyu açma çalışmalarına başlandığını aktaran Helvacıoğlu, kasım ayı sonuna kadar toplamda 15 kuyuya ulaşılacağını ifade etti.

Çalışmaların hızlı şekilde tamamlanacağını dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Kumdere'de 8 kuyu ile birlikte enerji nakil ve 9 kilometrelik su iletim hatlarıyla büyük bir çalışmaya başlıyoruz. Karşı karşıya olduğumuz kuraklık tehlikesine karşı canla başla çalışıyoruz. Kasım sonunda projemiz tamamlanana kadar suyu tasarruflu kullanmak için vatandaşlarımızın duyarlı olmaya devam etmenlerini rica ediyoruz. Keşan'ın suyunun bitmemesini istiyorsak projemiz bitene kadar yardımcı olalım."