Edirne Valisi Sezer, Lalapaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Sezer'i Lalapaşa Kaymakamlığına vekalet eden Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya karşıladı.

Sezer, burada ilçedeki çalışmalar hakkında Kaya'dan brifing aldı.

Kaymakamlıktaki toplantının ardından vatandaşlarla sohbet eden Sezer, Lalapaşa Belediyesini de ziyaret etti.

Vali Sezer, ilçedeki düğün salonunda ise muhtarlarla bir araya geldi.

Talepleri dinleyerek not alan Sezer, sorunların çözümünün kısa sürede sağlanacağını belirtti.

Kaymakam Vekili olarak ilçede 22 yıl önce görev yaptığını hatırlatan Sezer, "Lalapaşa'nın eksik yerlerini tamamlayacağız. Sorunlar yerinde tespit edilip, harekete geçilecek. Lalapaşa'nın güzelleşmesi için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Vali Sezer'e ziyaretinde, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve AK Parti Lalapaşa İl Genel Meclis Üyesi Secaattin Uyur de eşlik etti.