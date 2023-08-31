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        Gurbetçiler Vali Sezer'e sınır kapılarında bekleme sürelerinin kısalmasından duydukları memnuniyetlerini iletti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:42 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:17
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        Gurbetçiler Vali Sezer'e sınır kapılarında bekleme sürelerinin kısalmasından duydukları memnuniyetlerini iletti
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        EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

        Sezer, gümrük sahasını bir süre gezdikten sonra Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kınık, Vali Sezer'e sınır kapılarındaki personel takviyesi, peron sayısının artırılması gibi önlemler hakkında bilgi verdi.

        Sezer, tatillerinin ardından yaşadıkları ülkelere dönüş yolunda olan gurbetçilerle de sohbet etti.

        Yozgat'tan Almanya'ya dönen Mehmet Erciyas ve ailesiyle sohbet eden Sezer, yurt dışında yaşayan vatandaşların sınırdan hızlı geçmesi için yoğun mesai harcandığını söyledi.

        Erciyas da Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından geçişlerin hızlı olduğunu belirtti.

        Geçmiş yıllara göre bekleme süresinin kısalmasından memnun olduklarını belirten Erciyas, Bulgaristan tarafının yavaş çalıştığını ileri sürdü.

        Almanya'ya dönen Hasar Karabayır ise tatilini memleketi Lüleburgaz'da geçirdiğini anlattı.

        Bu yıl kapılardan neredeyse beklemeden geçiş yaptıklarını ifade eden Karabayır, "Dönüş yolundayız. Çıkış kapısına kadar peronlardan beklemeden geçtik Vali bey de burada ona da çok teşekkür ederiz. Geçişlerin beklemeden bu şekilde olması bizi memnun etti." dedi.

        Vali Sezer'e ziyaretinde, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez eşlik etti.

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