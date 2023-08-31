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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 16:06 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:06
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        Edirne'den kısa kısa
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        EDİRNE (AA) - Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Balkan, Tabakoğlu'nu belediye tarafından düzenlenecek olan 22. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'ne davet etti.

        Daveti için Balkan'a teşekkür eden Tabakoğlu, festivalin Havsa ve Edirne için hayırlı olmasını diledi.

        - Resim sergisi açıldı

        Edirne'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde resim sergisi açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sergide, belediyenin yıl boyunca düzenlediği yarışmalara katılan öğrencilerin resimleri yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, 220 eserden oluşan güzel bir sergi açıldığını belirtti.

        Öğrencileri tebrik eden Gürkan, çocukları ilgi ve bilgileri doğrultusunda sanata yönlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

        - Okul yöneticileri toplantıda bir araya geldi

        Edirne'de Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu Sene Başı Toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmalar görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Arpacı, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

        Okul yöneticilerinden fedakarca çalışmaya devam etmelerini isteyen Arpacı, Türkiye Yüzyılı'na yakışır coşku ve kararlılık ile yeni eğitim öğretim yılına başlanması ve aynı motivasyon ile devam edilmesi gerektiğini belirtti.

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