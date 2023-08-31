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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:40 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:40
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ mensubu 33 zanlı gözaltına alındı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 33 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Zanlılardan 30'unun FETÖ, üçünün de PKK üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

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