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        Edirne Valisi Sezer OSB'yi ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 09:20 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:27
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        Edirne Valisi Sezer OSB'yi ziyaret etti
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        EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer Edirne OSB Müdürlüğünde yetkililerden işletmelerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        OSB'deki genişleme çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Sezer, faaliyet gösteren işletmeleri de ziyaret etti.

        Halihazırda. 42 parselden oluşan 500 dönümlük alanda faaliyetini sürdüren Edirne OSB, genişleme çalışmaları tamamlandığında 1500 dönümlük hizmet sahasına kavuşmuş olacak.

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