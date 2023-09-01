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        Edirne'de asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 09:21 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:21
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        Edirne'de asayiş
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        EDİRNE (AA) - Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Y.U'yu Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Evden hırsızlık

        Edirne'de evinden ziynet eşyaları ve bir miktar parası çalınan kişi polise başvurdu.

        Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan M.Y, evini kontrol ettiğinde ziynet eşyaları ve bir miktar parasının çalındığını fark etti.

        M.Y, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - İş yerinden hırsızlık

        Edirne'de iş yerinden cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

        Y.S, Sabuni Mahallesi'ndeki iş yerine tanımadığı bir kişinin gelerek cep telefonun çaldığını fark etti.

        İş yeri sahibi Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

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