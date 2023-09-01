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        Trakya'da adli yıl açılısı dolayısıyla törenler düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:19 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:25
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        Trakya'da adli yıl açılısı dolayısıyla törenler düzenlendi
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        EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da adli yıl açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Edirne'de, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören çelenk sunumuyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak yeni adli yılda da aynı ciddiyet ve gayretle çalışmaların süreceğini belirtti.

        Edirne Adliyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda etkin, tarafsız, verimli ve hızlı şekilde adli işlemlerin yerine getirilebilmesi için çalışacaklarını vurgulayan Çakmak, "Bunun için tüm paydaşlarla gösterdiğimiz gayret aynı ciddiyetle devam edecek. Geçen yıl verimli bir adli yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu yıl daha da iyi olacağını umut ediyorum." dedi.

        Edirne Barosu Başkan Vekili Aygün Ulubey Ergüden de törende konuşma yaptı.

        - Tekirdağ

        Adli yıl açılışı dolayısıyla Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törende Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül ve Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Başsavcı Gül, törenin ardından yeni adli yıl açılışının vatana, millete hayırlı olmasını temenni etti.

        Bingül ise Bölge Adliye Mahkemesinin kısa zaman içerisinde açılacağını söyledi.

        Gürcün de yeni adli yılın herkese hayırlı olmasını diledi.

        Törene, Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Güler, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Hakan Mehmet Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yargı mensupları ve avukatlar katıldı.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda da adli yıl açılış töreni yapıldı.

        Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ve Baro Başkanı Turgay Hınız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye binasında da tören düzenlendi.

        Başsavcı Aslancı törende yaptığı konuşmada, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

        Adalet hizmetlerinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız şekilde yerine getirilmesi amacıyla üstün gayret gösterdiklerini ifade eden Aslancı, adaletin tecellisi için yurdun her köşesinde fedakarca görev yapan hakim, savcı ve avukatlar ile yargı çalışanlarının yeni adli yılını kutladı.

        Törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, kurum müdürleri ile hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

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