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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:27 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:28
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        Edirne'den kısa kısa
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        EDİRNE (AA) - Sanatçı Gülben Ergen, Havsa 22. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali kapsamında konser verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Havsa Belediyesinin yazlık düğün salonu önünde oluşturulan platformda sahne alan Ergen, sevenleriyle buluştu.

        Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ergen sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konserin ardından Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Ergen'e teşekkür ederek, çiçek verdi.

        - Havsa'da festival etkinlikleri sürüyor

        Havsa 22. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali etkinlikleri devam ediyor.

        Festival kapsamında Şehit Polis Nebibe Esen Futbol Turnuvası'nın final maçı öncesi Şerbettar Köyü Muhtarı Hüsamettin Sevilmiş, aza Şinasi Durgut ve Şerbettar Köyü Futbol Takımı Antrenörü Ersin Avcı, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı makamında ziyaret etti.

        Sevilmiş, Balkan'a Şerbettar Köyü Futbol Takımı formasını hediye etti.

        Balkan, 21.00'de Yolageldi ve Şerbettar köyleri futbol takımları arasında oynanacak final maçında her iki takıma da başarı diledi.

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