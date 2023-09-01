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        Edirne'deki askeri bando konserinin bir bölümün seyircilerin arasındaki çocuk yönetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:45 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:52
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        Edirne'deki askeri bando konserinin bir bölümün seyircilerin arasındaki çocuk yönetti
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Saraçlar Caddesi'nde sahne alan askeri bando vatandaşların beğenisini kazandı.

        Askeri bando, Yarbay Mevlüt Belyurt şefliğinde, 30 Ağustos Zafer, Alay, Vatan, Sakarya, Plevne marşları ile çeşitli türküler seslendirdi.

        Dinleti esnasında bando şefi Belyurt, yanına gelen bir çocuğa şapkasını ve batonunu verdi. Minik şef bir süre orkestrayı yönetti.

        Konserde bazı vatandaşlar performansı cep telefonlarıyla kaydetti.

        Marşlara eşlik eden vatandaşlar konserin sonunda bandoyu alkışladı.

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