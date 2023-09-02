Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen bağ bozumu şenliğinde üzümler Trakya ezgileri eşliğinde toplandı.

Uzunköprü Belediyesince organize edilen Yeniköy Bağbozumu Yayla Şenliği kapsamında katılımcılar ilk olarak mahalle meydanında toplandı.

Yöresel kıyafet giyen Belediye Başkanı Özlem Becan ve katılımcılar traktörlere binerek üzüm bağlarının bulunduğu bölgeye gitti.

Müzik eşliğinde eğlenen Becan ve beraberindekiler, Papazkarası cinsi üzümleri topladı. Katılımcılar, oluşturulan dekorların önünde üzüm sepetleriyle fotoğraf çektirdi.

Becan, AA muhabirine bölgede bağcılığın tarihten gelen bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Bağ bozumunun bereketli ve hayırlı olmasını dileyen Becan, Yeniköy'de yetiştirilen üzümlerin marka değerinin artırılması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Eğlenceli bir şenlikle hasada başladıklarını ifade eden Becan, şunları kaydetti:

"Trakya genelinden yoğun bir katılımla bağ bozumuna başladık. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yeniköy'ün üzümlerinin marka değerine katkı sunması açısından çok faydalı etkinlik. Bağ bozumu etkinliğimiz kapsamında bir panel de düzenledik. Üreticilerimizi verimi ve kaliteyi artırma konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. İşin eğlenceli kısmı olarak da davul ve zurna eşliğinde bağ bozumunu gerçekleştiriyoruz."

Etkinliğe, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.