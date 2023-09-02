Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:15 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen bağ bozumu şenliğinde üzümler Trakya ezgileri eşliğinde toplandı.

        Uzunköprü Belediyesince organize edilen Yeniköy Bağbozumu Yayla Şenliği kapsamında katılımcılar ilk olarak mahalle meydanında toplandı.

        Yöresel kıyafet giyen Belediye Başkanı Özlem Becan ve katılımcılar traktörlere binerek üzüm bağlarının bulunduğu bölgeye gitti.

        Müzik eşliğinde eğlenen Becan ve beraberindekiler, Papazkarası cinsi üzümleri topladı. Katılımcılar, oluşturulan dekorların önünde üzüm sepetleriyle fotoğraf çektirdi.

        Becan, AA muhabirine bölgede bağcılığın tarihten gelen bir öneme sahip olduğunu söyledi.

        Bağ bozumunun bereketli ve hayırlı olmasını dileyen Becan, Yeniköy'de yetiştirilen üzümlerin marka değerinin artırılması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

        Eğlenceli bir şenlikle hasada başladıklarını ifade eden Becan, şunları kaydetti:

        "Trakya genelinden yoğun bir katılımla bağ bozumuna başladık. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yeniköy'ün üzümlerinin marka değerine katkı sunması açısından çok faydalı etkinlik. Bağ bozumu etkinliğimiz kapsamında bir panel de düzenledik. Üreticilerimizi verimi ve kaliteyi artırma konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. İşin eğlenceli kısmı olarak da davul ve zurna eşliğinde bağ bozumunu gerçekleştiriyoruz."

        Etkinliğe, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Çift tabancalı saldırgan dehşet saçtı!
        Çift tabancalı saldırgan dehşet saçtı!
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Denizli'de TIR yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 42 yaralı
        Denizli'de TIR yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 42 yaralı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Uluslararası Göç Örgütü'nden "iklim göçü" açıklaması
        Uluslararası Göç Örgütü'nden "iklim göçü" açıklaması
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Kocaeli'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü
        Kocaeli'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Yunanistan'da süren orman yangını Edirne'nin sınır köylerinden görülüyor
        Yunanistan'da süren orman yangını Edirne'nin sınır köylerinden görülüyor
        Edirne'deki askeri bando konserinin bir bölümün seyircilerin arasındaki çoc...
        Edirne'deki askeri bando konserinin bir bölümün seyircilerin arasındaki çoc...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa