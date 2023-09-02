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        Edirne Valisi Sezer'den dernek ve kurumlara ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:32
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        Edirne Valisi Sezer'den dernek ve kurumlara ziyaret
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        EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki ziyaretlerine devam etti.

        Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneğinde şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Sezer, burada yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

        Şehit ailelerinin şehitlerin emaneti olduğunu belirten Sezer, "Ne ihtiyacınız ne emriniz varsa bizim başımızın gözümüzün üstünde. Sizler aynı zamanda bu vatanın tapususunuz. Bu vatan için yapılan fedakarlığın gözle görünür halisiniz, vücut bulmuş halisiniz." dedi.

        Derneğin Başkanı Özlem Çağıran da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Sezer'e görevinde başarı diledi.

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hasan Başoğlu şehitler için dua etti.

        Ziyarette İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber de yer aldı.

        - Sezer'den Çakmak'a adli yıl ziyareti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, adli yıl açılışı dolayısıyla Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'ı ziyaret etti.

        Sezer, Edirne Adliyesindeki ziyarette, yeni adli yılın tüm yargı mensuplarına hayırlı olmasını diledi.

        Çakmak da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        - Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyareti

        Vali Sezer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü de ziyaret etti.

        Sezer, ziyarette Edirne'nin tarımsal üretimde yüksek kapasiteye sahip olduğunu, bunun artarak devam edeceğini kaydetti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve şube müdürleri de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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