EDİRNE (AA) - İpsala'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplu tüketim yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, sıcak havalardan kaynaklı olası zehirlenmelerin önüne geçmek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla lokanta, kafeterya ve otellerde denetim yaptı.

Ekipler, işletmelerde izlenebilirlik şartlarını, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

- Okul müdürleri toplantıda bir araya geldi

İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü'nde "Okul Müdürleri Sene Başı Toplantısı" gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemde yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Engin, eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

- 22. İpsala Çeltik ve Tarım Fuarı

İpsala’da bu yıl 22'incsi düzenlenen "İpsala Çeltik ve Tarım Fuarı" kapsamında yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Festival alanında gerçekleşen gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, ekiplere festivale yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Halk oyunları ekipleri Kaymakam Ömer Sevgili'yi de ziyaret etti.