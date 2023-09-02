Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 14:35 Güncelleme: 02.09.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, belediye ekiplerinin yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi ilçedeki okullarda temizlik çalışması gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, eğitime olan desteklerinin sürdüğünü belirtti.

        Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Ormankıran, "Evlatlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim görebilmesi amacıyla okullarımızın talepleri doğrultusunda her konuda olduğu gibi temizlik ve bakım çalışmaları da yapıldı. Emeği geçen personelimize teşekkür ederim. Geleceğimize ışık tutan çocuklarımız ile öğretmenlerimizin yeni eğitim-öğretim yılına tertemiz ortamlarda girmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        - Yücegök, Hamzadere Barajı şantiyesinde incelemede bulundu

        DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Hamzadere Barajı şantiyesini ziyaret etti.

        Yetkililerden bilgi alan Yücegök, yapılan çalışmaları inceledi.

        Baraj tamamlandığında sulamam sahasındaki 273 bin 350 dekarlık arazi suyla buluşacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Karadan ulaşım yok! Havadan müdahale ediliyor! Marmaris'te yangın!
        Karadan ulaşım yok! Havadan müdahale ediliyor! Marmaris'te yangın!
        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne Valisi Sezer'den dernek ve kurumlara ziyaret
        Edirne Valisi Sezer'den dernek ve kurumlara ziyaret
        Çanakkale yangınının izleri, Edirne kıyılarında
        Çanakkale yangınının izleri, Edirne kıyılarında
        Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi
        Edirne'de bağ bozumu şenliği düzenlendi