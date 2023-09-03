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        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan Havsa ilçesine ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 03.09.2023 - 10:38
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        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan Havsa ilçesine ziyaret
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        EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Havsa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Aksal, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ile Havsa 22. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nin düzenlendiği alanı gezdi.

        Festivale katılan vatandaşlarla sohbet eden Aksal, ilçe esnafını da ziyaret etti.

        Aksal, AK Parti Havsa İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda ise partililerle bir araya geldi.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Balkan, AK Parti Havsa İlçe Başkanı Haluk Savaştürk ve AK Parti Havsa Kadın Kolları Başkanı Derya Tezcan katıldı.

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