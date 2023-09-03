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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 10:47 Güncelleme: 03.09.2023 - 10:51
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        EDİRNE (AA) - Havsa 22. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali kapsamında düzenlenen turnuvada şampiyon Yolageldi Spor Futbol Takımı oldu.

        Havsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Polis Nebibe Esen Futbol Turnuvası'nın final maçında Şerbettar Spor'u yenen Yolageldi Spor Futbol Takımı şampiyon oldu.

        Belediye Başkanı Aydın Balkan ve İlçe Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, şampiyon takıma kupa, katılımcılara ve destek verenlere plaket verdi.

        Turnuvayı şehit polis Nebibe Esen'in yakınları ve vatandaşlar izledi.

        - Festivalde çocuk futbol turnuvası

        Havsa 22. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde çocuk futbol turnuvası düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, turnuvada Trakya Kartalları birinci, Fenerbahçe ikinci, Havsa Spor üçüncü ve Galatasaray da dördüncü oldu.

        Belediye Başkanı Aydın Balkan, turnuvanın sonunda yaptığı konuşmada, festival boyunca futbol şöleninin sürdüğünü belirtti.

        Yaşları küçük yetenekleri büyük çocukların turnuvaya katıldığını ifade eden Balkan, turnuvada dereceye giren takımlara kupalarını verdi.

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