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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 17:42 Güncelleme: 03.09.2023 - 17:50
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi:
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        EDİRNE (AA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, tıpkı yurt içinde yaşayan insanlarımız gibi bu ülkenin birer asli unsurudur, vazgeçilmezidir, kırmızı çizgisidir." dedi.

        Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek burada Edirne Valisi Yunus Sezer ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ile görüştü.

        Gurbetçilerin Türkiye'den çıkışlarında uygulanan önlemler ve yapılan işlemlerle ilgili bilgi alan Sırakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl en az iki defa gurbetçi vatandaşlarla Türkiye'ye giriş ve dönüşlerinde bir araya geldiklerini belirtti.

        Her yıl Türkiye'ye gelen gurbetçi sayısında artış yaşandığına dikkati çeken Sırakaya, "Geçen seneye kıyasla bu sene gelen araç sayısında ağustos sonu itibarıyla yüzde 9'luk bir artış olduğunu görüyoruz. Gelen vatandaş sayısında da yüzde 5'lik bir artış oldu. Ülkemize gelen gurbetçi sayısında artış olmasına rağmen gümrük sahasındaki bekleme sürelerin daha düşük seviyede seyrettiği görüyorum. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Türkiye'yi her yıl çok sayıda gurbetçi vatandaşın ziyaret ettiğini ifade eden Sırakaya, gurbetçi vatandaşların ülkelerine ekonomik açıdan da ciddi katkılar sağladığını vurguladı.

        Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye'nin gönüllü elçileri olduğunu, onları çok önemsediklerini ifade eden Sırakaya, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Son dönem içerisinde maalesef ülkemizde kimi çevrelerin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza karşı oluşturulmaya çalışılan bir hasmane tutumun, bir düşmanlık profilinin oluşturma gayretlerinde büyük bir üzüntüyle takip ettiğimizi, bu konuyla ilgili olarak siyaseten yapacağımız mücadeleyle birlikte önümüzdeki süreç içerisinde bunun hukuki mücadelesini de yapmakta kararlı olduğumuzu da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, tıpkı yurt içinde yaşayan insanlarımız gibi bu ülkenin birer asli unsurudur, vazgeçilmezidir, kırmızı çizgisidir."

        Sırakaya, Edirne'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan TRT kameramanı Berk Söylemez'e de acil şifalar dileyerek, tedavi sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.

        Konuşmasının ardından Sırakaya, Türkiye'den çıkış yapan gurbetçilerle sohbet etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

        Sırakaya'ya ziyaretlerinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Edine İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.

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