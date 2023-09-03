Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 17:46 Güncelleme: 03.09.2023 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

        Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bülent Ecevit Caddesinde bir sitedeki evden yüz germe cihazı, klima dış ünite motoru ve ayaklı vantilatör çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Güvenlik kameralarını inceleyen polis M.P'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen M.P. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Aranan zanlı yakalandı

        Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.K'nin sorgusunu yaptı.

        Zanlının konut dokunulmazlığı ihlali ve uyuşturucu ticareti suçlarından araması olduğunu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Emekli vatandaşın maaşını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

        Keşan ilçesinde emekli bir vatandaşın maaşını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir vatandaşın emekli maaşının olduğu cüzdanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekipleri olayla ilgili M.G, E.G. ve O.K'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üzerinde çıkan para vatandaşa teslim edildi.

        - Uyuşturucu operasyonu

        Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyük Cami Mahalle İzzet Molla Sokak'taki metruk bir binada arama yaptı.

        Aramada E.K. ve A.D'nin oturdukları masanın üzerinde 3 kilitli poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        Güneş'in ilk 11'i!
        Güneş'in ilk 11'i!
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Kapıkule'de gurbetçilerle bir ar...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Kapıkule'de gurbetçilerle bir ar...
        Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki orman yangını, kontrol altında
        Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki orman yangını, kontrol altında
        Edirne'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
        Havsa'da rock grubu Zakkum konser verdi
        Havsa'da rock grubu Zakkum konser verdi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan Havsa ilçesine ziyaret
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan Havsa ilçesine ziyaret