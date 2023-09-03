Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bülent Ecevit Caddesinde bir sitedeki evden yüz germe cihazı, klima dış ünite motoru ve ayaklı vantilatör çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis M.P'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen M.P. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Aranan zanlı yakalandı
Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.K'nin sorgusunu yaptı.
Zanlının konut dokunulmazlığı ihlali ve uyuşturucu ticareti suçlarından araması olduğunu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Emekli vatandaşın maaşını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Keşan ilçesinde emekli bir vatandaşın maaşını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir vatandaşın emekli maaşının olduğu cüzdanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri olayla ilgili M.G, E.G. ve O.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde çıkan para vatandaşa teslim edildi.
- Uyuşturucu operasyonu
Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyük Cami Mahalle İzzet Molla Sokak'taki metruk bir binada arama yaptı.
Aramada E.K. ve A.D'nin oturdukları masanın üzerinde 3 kilitli poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.