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        Edirne Valisi Sezer, Türkiye-Yunanistan sınır hattında incelemede bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 04.09.2023 - 09:43
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        Edirne Valisi Sezer, Türkiye-Yunanistan sınır hattında incelemede bulundu
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        EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye-Yunanistan sınır hattında incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Sezer, Sinekli ve Doyran sınır karakollarını da ziyaret etti.

        Sezer'e ziyaretlerinde Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu eşlik etti.

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