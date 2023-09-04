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        Edirneli öğrencilerin "Robokod" takımı TEKNOFEST'te birinci oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:05
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        Edirneli öğrencilerin "Robokod" takımı TEKNOFEST'te birinci oldu
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        EDİRNE (AA) - Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri öğrencilerinin oluşturduğu "Robokod" takımı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda kendi kategorilerinde birinci oldu.

        AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST yarışmalarında Edirneli öğrenciler başarı elde etti.

        Deneyap Kart Robolig Yarışması İlkokul-Ortaokul kategorisinde koordinatör öğretmenleri Belkıs Mıhçı eşliğinde yarışan TED Edirne Koleji, Mehmet Ruşen Erkut Ortaokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri Umut Alp, İsmail Baran Köroğlu ve Ali Tuna Oral'dan oluşan "Robokod" takımı, yarışmaya taşkın ve sellere karşı geliştirdikleri erken uyarı sistemiyle katıldı.

        Edirneli öğrenciler projeleriyle birincilik elde etti.

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