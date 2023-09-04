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        Edirne'de asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 10:15 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:15
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        Edirne'de asayiş
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de gümrük kaçağı 50 hard disk ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.B'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 50 hard disk ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan M.H, evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

        M.H, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Bisiklet hırsızlığı

        Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Şükrüpaşa Mahallesi'nde parka bisikletini bırakan H.Y, geri döndüğünde bisikletinin çalındığını fark etti.

        H.Y, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

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