EDİRNE (AA) - MHP Keşan İlçe Başkanlığına Adnan İnan seçildi.

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Selim Sesler Konferans Salonunda düzenlenen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Başkanlık divanı ve katip üyelerin belirlenmesinin ardından faaliyet ve mali raporlar okundu.

Tek listeyle gerçekleşen seçimde mevcut başkan Adnan İnan MHP Keşan İlçe Başkanlığına seçildi.

İnan, görev süresince kendisine ve yönetimine destek verenlere teşekkür etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajını okuyan MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da İnan'a görevinde başarı diledi.

- CHP Merkez İlçe Başkanlığına Balkanlı seçildi

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Yücel Balkanlı seçildi.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen kongrede tek listeyle seçime gidildi.

Balkanlı, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kongrede yaptığı konuşmada, Balkanlı ve yönetimine başarı diledi.

Balkanlı'nın yaşamı boyunca eğitime ve Cumhuriyet neferlerini yetiştirmeye gönül verdiğini belirten Gürkan, "Kıymetli meslektaşım bundan sonra da ülkemizin aydınlık geleceği için mücadele etmeye devam edecek. Hep birlikte el ele, gönül gönüle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacak halkımızın sesi, umudu olacağız." ifadelerini kullandı.