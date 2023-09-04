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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de, "Halk Sağlığı Haftası" dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Saraçlar Caddesi'nde stant açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:49
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        Farkındalık oluşturmak amacıyla açılan stantta kronik rahatsızlıklarla ilgili bilgilendirme yapıldı, bilgilendirici broşür dağıtıldı.

        Sağlık ekipleri standı ziyaret eden vatandaşların şeker, tansiyon ve karbonmonoksit ölçümlerini yaptı.

        Vatandaşların sağlık bilincinin artırılması için farkındalık etkinliklerinin süreceği belirtildi.

        - Edirne İl Genel Meclisi toplandı

        Edirne İl Genel Meclisi'nin eylül ayı toplantılarının birinci bileşimi İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Geçmiş, toplantı öncesi meclis üyelerinin Edirne Valisi Yunus Sezer'le bir araya geldiğini belirtti.

        Vali Sezer'in köylerdeki içme suyu projelerinin hızlandırılmasıyla ilgili talimat verdiğini ifade eden Geçmiş, çalışmaları kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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