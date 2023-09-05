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        Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler sürüyor

        Valiler kararnamesiyle Edirne Valisi olarak atanan Yunus Sezer'e ziyaretler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 09:19 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:19
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        Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler sürüyor
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti İl Başkanı Alpay Alpagut Engin ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş ve İl Genel Meclis Üyeleri, Sezer'i ziyaret ederek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Sezer de ziyaretler dolayısıyla teşekkür etti.

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