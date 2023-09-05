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        Edirne Valisi Yunus Sezer SODAM'larda incelemelerde bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Sosyal Destek Merkezi (SODAM) kurslarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 09:50 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:50
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        Edirne Valisi Yunus Sezer SODAM'larda incelemelerde bulundu
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        Şehit Özer Camcı Sosyal Dayanışma Merkezini ziyaret eden Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan'dan yürütülen eğitim çalışmaları, sosyal faaliyetler, istihdam ve eğitim kapasiteleri ve yeni açılması planlanan kurslar ile ilgili bilgi aldı.

        Yıldırım Toplum Merkezini de ziyaret eden Sezer, burada çalışmalarını sürdüren kursiyerlerle sohbet etti.

        Kursiyerlere ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Vali Sezer, "Sizlerin üretimin içerisinde aktif olarak yer almanız bizler için çok değerlidir. Bu tür eğitimlere iştirakiniz gerek aile ekonominiz ve gerekse ülke ekonomimize katkı olarak çok önemli bir kazanımdır." dedi.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret eden Sezer, vakıf binasındaki SODAM'ı da inceledi.

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