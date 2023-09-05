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        Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi konakları inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi konakları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 10:18 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:18
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi konakları inceledi
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        Kaleiçi semtinde restorasyon çalışmaları devam eden ve koruma altındaki tarihi konakları gezen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sezer, tarihi konakların şehrin kültürel hafızasına büyük katkı sağladığını, yaşatılması noktasında çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

        Vali Sezer, Eski Ticaret Borsa binasının bulunduğu alanla ilgili de temizlik ve düzenleme yapılması talimatı verdi.

        Ziyaretlerde, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş da yer aldı.

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