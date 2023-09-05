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        Edirne'de jandarma çiftçileri güvenlik traktör kullanımı konusunda bilgilendirdi

        Edirne'de jandarma çiftçilere güvenlik traktör kullanımı konusunda bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:10 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:10
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        Edirne'de jandarma çiftçileri güvenlik traktör kullanımı konusunda bilgilendirdi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçebilmek amacıyla denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

        Edirne Jandarma Komutanlığı tarafından İpsala ve Havsa ilçelerinde düzenlenen tarım ve hayvancılık festivallerinde trafik stantları kuruldu.

        Standı ziyaret eden çiftçilere devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak zarar görmesini engelleyen koruma çerçevesi, flaşörlü lamba ve üçgen reflektörün önemi ile trafikte dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi.

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